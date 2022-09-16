В ДНР заявили, что Киев заинтересован в как можно большем терроре и кровопролитии

Денис Пушилин прокомментировал совершенные неонацистами кровавые преступления в Луганске, Херсоне и Бердянске. Фото: пресс-служба Главы ДНР

Киев заинтересован в как можно большем терроре и кровопролитии, в как можно более чудовищных трагедиях и убийстве мирных граждан. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин, прокомментировавший совершенные неонацистами кровавые преступления в Луганске, Херсоне и Бердянске.

Он напомнил, что запредельно циничный теракт произошел сегодня в братской Луганской Народной Республике, в результате которого погибли Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Не менее чудовищной стала трагедия в Херсоне, где вследствие удара по центру города погибли и были ранены люди, в том числе дети. Кроме того, в Бердянске практически рядом с собственным домом были убиты заместитель мэра Олег Бойко и его жена Людмила.

По мнению Главы ДНР, все, чего добивается Украина - это запугать жителей освобожденных территорий.

- На Украине хотят, чтобы мы растерялись, испугались, отступили. Но этого не произойдет никогда - этим нелюдям уже давно пора понять, что за каждое свое преступление они обязательно понесут наказание. Подлый киевский режим и его подручных террористов ожидает печальный финал, - подчеркнул Денис Пушилин.

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