Челябинская область России помогла больнице Ясиноватой с приобретением дорогостоящего оборудования

Новое современное оборудование поможет медикам оказывать самую квалифицированную помощь жителям. Фото: t.me/Hocenko

В Центральную районную больницу Ясиноватой в ДНР поступило новое медицинское оборудование. Оно было доставлено сюда из Челябинской области России. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства Донецкой Народной Республики Виталий Хоценко.

По словам премьера, для больницы были приобретены пять дыхательных аппаратов, операционный стол с лампой, электрохирургический коагулятор, ультразвуковая ванна для обработки инструментов, аппарат УЗИ, а также оборудование в лабораторию - биохимический и гематологический анализатор и микроскоп.

- Новое современное оборудование поможет медикам оказывать самую квалифицированную помощь нашим жителям, - отметил председатель Правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Русская гуманитарная миссия передала перинатальному центру в Макеевке кувез для реабилитации недоношенных детей. Приобретение и доставка этого дорогостоящего оборудования стали возможны также благодаря средствам, полученным в рамках сбора, организованного представителями российских дипмиссий в Колумбии и Камбодже.

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