В Луганске в результате теракта погибли Генпрокурор ЛНР и его заместитель

Накануне в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел мощный взрыв. Фото: t.me/gplnr

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли в результате взрыва в здании Генпрокуратуры Республики. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он назвал произошедшее террористическим актом и отметил, что украинская власть перешла все рамки дозволенного.

- Сегодня в результате террористического акта погибли Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Взрыв, произошедший в здании Генеральной Прокуратуры Луганской Народной Республики, продемонстрировал, что Киевский режим перешел все возможные рамки дозволенного, - заявил руководитель Республики.

Напомним, ранее сообщалось, что в здании Генеральной прокуратуры ЛНР прогремел мощный взрыв. Уточнялось, что третий этаж прокуратуры получил повреждения. Сотрудники ведомства были эвакуированы, на месте происшествия работают спецслужбы - медики, представители МЧС и МВД, в том числе специалисты-саперы.

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