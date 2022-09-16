В Донбассе уничтожают минометные расчеты ВСУ

Метр за метром противника отодвигают все дальше, уничтожая его огневые позиции и опорные пункты Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В боях на Донбассе союзные силы смогли уничтожить три минометных расчета противника. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он также сообщил о потерях ВСУ, которые те понесли за прошедшие сутки.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два бронетранспортера, три минометных расчета и более 60 человек личного состава, - проинформировал Басурин.

В Луганской Народной Республике тем временем рассказали об уничтожении более полусотни украинских солдат.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 6 единиц специальной автомобильной техники, - проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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