В Донбассе уничтожают минометные расчеты ВСУ

Метр за метром противника отодвигают все дальше, уничтожая его огневые позиции и опорные пункты
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
В боях на Донбассе союзные силы смогли уничтожить три минометных расчета противника. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Он также сообщил о потерях ВСУ, которые те понесли за прошедшие сутки.
- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: два бронетранспортера, три минометных расчета и более 60 человек личного состава, - проинформировал Басурин.
В Луганской Народной Республике тем временем рассказали об уничтожении более полусотни украинских солдат.
- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 55 человек личного состава, 4 бронетранспортера, 6 единиц специальной автомобильной техники, - проинформировал официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.
Читайте также
Под Донецком 100-я бригада ДНР взяла штурмом крупный опорный пункт ВСУ возле Красногоровки
Защитники Донбасса также усилили оборону Красного Лимана (подробнее)