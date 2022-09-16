Более 6 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за автоматических отключений линий электропередачи

Абоненты обесточены в результате аварийных отключений ЛЭП. Фото: mintek-dnr.ru

Более 6 тысяч жителей ЛНР остались без света из-за автоматических и аварийных отключений линий электропередачи вследствие ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Луганской Народной Республики.

Там пояснили, что ночью 16 сентября в Луганске в результате аварийного отключения воздушной линии 6 кВ без электроснабжения остались 850 абонентов. В Стаханове автоматическое отключение линии оставило без света 2 032 абонента, в поселке Должанское Свердловского района обесточены 314 абонентов, а в Первомайске - 1 241 абонент.

В Красном Луче поздним вечером 15 сентября в результате автоматического отключения высоковольтной линии 6 кВ без электроснабжения остались 1 732 абонента.

Напомним, в Донецке остановили работу лифтов в двух районах. Подъемные механизмы остановлены по причине проведения ремонтных работ на трансформаторной подстанции.

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