ВСУ выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по Нижней Дуванке в ЛНР

По населенному пункту были выпущены четыре ракеты. Фото (иллюстрация): УНМ ЛНР

Украинские войска нанесли ракетный удар по Нижней Дуванке в Сватовском районе ЛНР. При этом использовали реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства. Такую информацию предоставили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по населенному пункту были выпущены четыре ракеты.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01:15 по населенному пункту Нижняя Дуванка с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты), - сообщили наблюдатели.

Данные о последствиях обстрела продолжают поступать.

Отметим, что такое вооружение ВСУ применили при обстрелах ЛНР и днем ранее.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 4 обстрела по населенным пунктам Светлодарск (ДНР), Лисичанск и Стаханов с применением американской РСЗО M142 HIMARS (14 ракет типа M31 GMLRS) и 155-мм артиллерийских орудий (10 снарядов), - проинформировало СЦКК.

Напомним, что в Светлодарске в результате обстрела погибла мирная жительница и еще два человека были ранены.

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