В ДНР наметили план действий на случай вспышки коронавируса

Сейчас в Республике работают шесть медицинских учреждений, которые выделили под госпитальные базы для лечения пациентов с ковидом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике наметили план действий на случай возможного обострения эпидемиологической ситуации из-за коронавируса. Об этом сообщили ДАН со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Там пояснили, что, если заболеваемость ковидом будет и дальше расти, в Республике развернут 41 госпитальную базу для лечения пациентов. Две из них планируют открыть на освобожденных территориях.

- В случае подъема заболеваемости Covid-19, возможно открытие 41 госпитальной базы для лечения пациентов с коронавирусом (из них две на освобожденных территориях), при этом коечный фонд составит 4174 койки, в том числе 1908 с респираторной поддержкой, - рассказали в министерстве.

По данным ведомства, сейчас в ДНР работают шесть медицинских учреждений, которые выделили под госпитальные базы для лечения пациентов с пневмониями, коронавирусом и подозрением на него. Развернуты 549 коек, среди которых 337 с респираторной поддержкой.

В Минздраве также отметили, что с августа в ДНР наблюдается еженедельный прирост случаев заболевания ковидом и внебольничных пневмоний.

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