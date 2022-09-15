Под Донецком 100-я бригада ДНР взяла штурмом крупный опорный пункт ВСУ возле Красногоровки

После мощной артподготовки штурмовые группы овладели вражескими укреплениями. Фото: Скриншот видео НМ ДНР

Сегодня, 15 сентября, защитники Донбасса успешно провели штурм хорошо укреплённого опорного пункта противника возле Красногоровки. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

- Бойцы 100-й бригады НМ ДНР успешно провели штурм разветвлённого и хорошо укреплённого опорного пункта противника возле Красногоровки. После мощной артподготовки, с корректировкой с огня с воздуха, штурмовые группы овладели вражескими укреплениями, уничтожив большое количество живой силы и техники противника, захватив при этом трофеи, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что оборона Красного Лимана усилена – враг не пройдёт!

- Противник не оставляет попыток захватить город Красный Лиман и его окрестности под свой контроль. Однако военнослужащие уверенно держат оборону и не дают силам врага войти в город и устраивать расправы над мирными жителями Республики, - подчеркнули в НМ ДНР.

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