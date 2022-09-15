В ДНР под огнем украинской артиллерии погибли трое мирных жителей и десять были ранены

В Донецке во дворе своего дома №24 по улице 50-летия СССР погибла пожилая жительница. Фото; Скриншот видео ТГ/Глаза ДНР

В представительстве ДНР в СЦКК сообщили уточненную информацию о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики за 15 сентября.

- По состоянию на 21:00 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 15 сентября составляет 13 человек (3 погибли, 10 ранены), - говорится в сообщении.

В Донецке в результате артудара по Ворошиловскому району погибла женщина 1955 г.р. В Червоногвардейском районе Макеевки - женщина 1989 г.р., в Светлодарске - женщина 1934 г.р.

В столице ДНР ранения получили четверо жителей. В Кировском районе - мужчина 1969 г.р., в Куйбышевском районе - женщина 1949 г.р., в поселке Старомихайловка - мужчины 1968, 1977 г.р.

В Червоногвардейском районе Макеевки ранены мужчины 1992, 1974 г.р.

В Горловке (поселок шахты «Комсомолец) ранен мужчина 1994 г.р.

В Светлодарске ранения получили женщина 1948 г.р., мужчины 1976, 1987 г.р.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

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