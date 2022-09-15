Глава ДНР заявил, что оптовые базы завышают в 2,5 раза цены на продукты в сравнении с Ростовской областью

Денис Пушилин посетил Калинииский рынок в Донецке и пообщался с продавцами. Фото: Скриншот видео ТГ/Пушилин

Оптовые базы ДНР завышают в 2,5 раза цены на продукты в сравнении с Ростовской областью. Об этом сегодня сообщил Глава Республики Денис Пушилин в своем вечернем видеообращении.

- Запущен чат-бот по ценам, и мы уже отправили по вашим обращениям проверяющие органы по местам. Но проблема глубже и серьезней, я сегодня проверил, проблема даже не в розничных точках, а как раз в оптовиках. Ими тоже займемся. Понадобится привлечь дополнительные оптовые базы, так как в Ростове дешевле в два, в 2,5 раза. Поэтому при необходимости буду обращаться к губернатору Ростовской области Василию Голубеву, чтобы здесь была оказана поддержка, — отметил Пушилин.

Он добавил, что власти Республики намерены организовать централизованную поставку овощей и фруктов из Херсонской области по нормальным ценам.

Ранее сообщалось, что республиканский штаб по ценообразованию начал работу в ДНР. Штаб будет еженедельно проводить мониторинг цен и оперативно предпринимать меры для их снижения. Позже специалисты Республики запустили новый телеграм-бот для контроля уровня цен в торговых точках страны.

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