Украинские боевики нанесли артудар по центру Донецка, погиб мирный житель

Осколок снаряда был обнаружен возле Миграционной службы МВД ДНР. Фото: Скриншот видео ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 15 сентября, около 16 часов украинские боевики открыли огонь по центру Донецка. Под обстрел попали Ворошиловский и Ленинский районы. С интервалом в 3 минуты ВФУ выпустили: Ворошиловский район - 3 снаряда калибром 155 мм; Ленинский район - 3 снаряда калибром 155 мм.

Как минимум один человек погиб на улице 50-летия СССР. Осколок снаряда был обнаружен возле Миграционной службы МВД ДНР. В районе обстрелов оказались два учебных заведения – школы № 3, 18. По предварительным данным в СШ № 3 выбито остекление окон. Из-за опасности боевых действий временно остановлено движение трамваев маршрутов № 9 и №10 в Ворошиловском районе.Один из украинских снарядов упал недалеко от молокозавода в Ленинском районе.

- Данные о пострадавших и разрушениях уточняются - сообщает глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Напомним, что сегодня один мирный житель погиб, еще трое ранены в Светлодарске из-за обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

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