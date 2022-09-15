Россия может произвести всю необходимую для восстановления экономики ДНР промышленную продукцию

Виталий Хоценко (справа) встретился с заместителем председателя Правительства — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Фото: ТГ/Хоценко

Российские предприятия могут произвести нужное ДНР количество промышленной продукции, необходимое для восстановления ее экономики и дальнейшего развития. Об этом сегодня сообщил премьер-министр ДНР Виталий Хоценко по итогам встречи в Москве с заместителем председателя Правительства — министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

- Удалось обсудить с Денисом Валентиновичем вопросы промышленного развития ДНР. В том числе, восстановления и развития транспортной инфраструктуры в городах Республики, а также обеспечение необходимыми специальными транспортными средствами медицинских служб нашей Республики, - написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Кроме того, вице-премьер Правительства РФ выразил готовность оказать ДНР содействие по широкому кругу вопросов, чтобы ускорить восстановление как социальных, так и промышленных объектов Республики.

Также стало известно, что Виталий Хоценко удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его премьеру ДНР вручил Денис Мантуров.

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