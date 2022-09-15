Иван Охлобыстин поставит авторскую пьесу на сцене Луганского русского драмтеатра

Иван Охлобыстин побывал в театре на репетиции и пообщался с актерами. Фото: ЛАРДТ

Известный российский актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин, прибывший в ЛНР с гуманитарной миссией, поставит на сцене Луганского академического русского драматического театра (ЛАРДТ) имени Павла Луспекаева авторскую пьесу «Дюма». Об этом сообщили в учреждении культуры.

- Встречаем в театре известного киноактера, режиссера и сценариста Ивана Охлобыстина, который стал настоящим другом для всего Донбасса. Он, как человек творческий, не может оставаться вне происходящего на нашей земле. Иван Охлобыстин предложил поставить авторскую пьесу «Дюма» на сцене нашего театра", – говорится в сообщении.

В ЛАРДТ рассказали, что актер побывал в театре на репетиции и пообщался с актерами.

- Встреча прошла в совершенно профессиональной атмосфере во время репетиции, что позволило состояться совершенно свободному общению, – отметили в учреждении культуры.

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