В ДНР введут новую территориальную систему утилизации отходов

Виталий Хоценко (слева) подписал дорожную карту гендиректором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Буцаевым. Фото: ТГ/Хоценко

Дорожная карта по подготовки территориальной схемы обращения с отходами в ДНР прописана в Москве. Об этом сегодня сообщил председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

- Подписали с генеральным директором ППК «Российский экологический оператор» Денисом Петровичем Буцаевым дорожную карту реализации основных мероприятий по подготовке территориальной схемы обращения с отходами, — написал премьер в своем телеграм-канале.

Также на встрече, которая прошла в Москве, обсуждалось создание комплекса по переработке отходов в рамках экотехнопарка в Мариуполе.

- В России система обращения с твердыми коммунальными отходами четко налажена и наша задача синхронизироваться, чтобы создать аналогичную структуру в Донецкой Народной Республике. Это позволит нам более бережно и ответственно относиться к экологии, — заключил Хоценко.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов передал Республике специализированную жилищно-коммунальную технику и контейнеры для твердых коммунальных отходов.

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