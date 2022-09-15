В ДНР за сутки от обстрелов украинских боевиков ранено девять мирных жителей, в том числе четверо детей

Украинские боевики целенаправленно бьют из артиллерии по жилым домам. Фото: ДНР онлайн

За минувшие сутки с 06:00 14 сентября по 06:00 15 сентября ВФУ 54 раза открывали огонь по территории ДНР Было выпущено 246 снарядов и мин. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

На донецком направлении противник применял - артиллерию 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском – артиллерию 152 мм. На горловском - артиллерию 155, 152 и 122 мм, танки, минометы 120 мм.

Под вражеским огнем оказались районы одиннадцати населенных пунктов Республики: Донецк (Кировский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы), Зайцево, Гольмовский, Красный Партизан, Горловка (Никитовский и Калининский районы), Пантелеймоновка, Минеральное, Каштановое, Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы), Старомихайловка, Докучаевск.

В результате обстрелов были ранены 9 гражданских лиц, в том числе четверо детей, в Куйбышевском районе Донецка, Старомихайловке, Докучаевске и ранее освобожденном Донском.

Повреждены 22 домостроения в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Докучаевске, Горловке, Макеевке и Старомихайловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры.

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