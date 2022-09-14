Банкоматы Промсвязьбанка начнут принимать карты ЦРБ ДНР на территории России

Снять деньги с карты ЦРБ можно будет и в России. Фото: пресс-служба ЦРБ ДНР

У жителей ДНР и ЛНР появилась возможность пользоваться банкоматами Промсвязьбанка для операций с картами Центрального республиканского банка на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ ДНР.

— Держателям карт ЦРБ доступна выдача наличных и перевод денежных средств с карты ЦРБ на карту ПСБ. Это дает возможность получить социальные и другие выплаты непосредственно на территории России, — отметили в банке.

В пресс-службе подчеркнули, что для получения информации клиенты ЦРБ могут обратиться в Колл-центр по номерам: +7(949)099-50-29 (39) (ДНР), +7(856)206-78-70 (71,72,73) (ДНР).

Ранее пользоваться картами ЦРБ в банкоматах Промсвязьбанка можно было только на территории ЛНР и ДНР. Такая возможность у жителей Республик появилась неделю назад.

Напомним, что российский Промсвязьбанк начал работу на территории ДНР и ЛНР в начале июня 2022 года.

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