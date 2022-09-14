Артиллеристы Народной милиции ДНР успешно уничтожают позиции ВФУ под Авдеевкой

Военнослужащие Народной милиции ДНР не впервые применяют такую пушку. Фото: скриншот из видео НМ ДНР

Артиллеристы 1 Славянского полка Народной милиции ДНР продолжают наносить удары по позициям вооруженных формирований Украины на авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства Донецкой Народной Республики.

— Наносим удары по позициям противника, применяя 152-мм пушку 2А36 «Гиацинт-Б». Выявление и наведение на цели проводится с помощью беспилотных летательных аппаратов, — отметили в Народной милиции.

Напомним, что ранее союзные силы трижды пресекли попытки украинских боевиков оборудовать переправу через реку Северский Донец в районе Святогорска. Глава ДНР подчеркнул, что союзные силы отбили атаки вооруженных формирований Украины на Красный Лиман, Ямполь и Щурово. Ранее сообщалось, что ситуация в Святогорске сложная, и ни одна из сторон не контролирует населенный пункт.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВФУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, ранена женщина

Поврежден фасад и остекление жилых домов (подробнее)