ВФУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка, ранена женщина

Украинские боевики обстреливают, в том числе, школы, детские сады и больницы. Фото: Кулемзин/ТГ

Под огнем вооруженных формирований Украины оказались сразу два района Донецка — Кировский и Куйбышевский. В результате обстрела ранена мирная жительница, а также повреждены жилые дома. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В Кировском районе ранения получила женщина 1974 года рождения. Она госпитализирована в городскую больницу № 24. Куйбышевском районе Донецка повреждено пять домов частного сектора: выбито остекление, осколками посечены кровли, заборы, ворота, — подчеркнул мэр.

Кулемзин отметил, что по сообщению местных жителей наблюдается возгорание в частном секторе недалеко от Второго городского пруда. Кроме того, в домах в районе Третьего городского пруда повреждено остекление окон, осколками посечены кровли.

Украинские боевики обстреливают районы Донецка со своих позиций, расположенных в населенных пунктах Нетайлово, Красногоровка, Орловка и других. Они используют артиллерию образца НАТО калибром 155 мм.

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