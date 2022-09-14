Украинские боевики ранили мирную жительницу в Старомихайловке

Украинские боевики продолжают обстреливать города Республики Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Старомихайловке, в результате чего мирная жительница получила ранение. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

— Мирная жительница получила ранение по улице Калинина, — отметили в Штабе.

Тем временем в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации ежима прекращения огня подчеркнули, что обстрел населенного пункта Старомихайловка произошел в 8:00. Вооруженные формирования Украины выпустили три снаряда калибром 122 мм. Обстрел велся с позиций украинских боевиков, расположенных в населенном пункте Красногоровка.

В результате обстрела был также поврежден частный жилой дом на улице Котовского, 37.

Напомним, что украинские боевики сегодня обстреляли детский сад в Докучаевске. По уточненным данным, ранения получили три ребенка: девочки 2016 и 2017 годов рождения, а также мальчик 2018 года рождения.

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