Федеральная служба судебных приставов России и Минюст ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение позволит ведомствам обмениваться опытом и информацией. Фото: пресс-служба Минюста ДНР

Меморандум о сотрудничестве подписан между Федеральной службой судебных приставов России и Министерством юстиции Донецкой Народной Республики. Он включает в себя программу сотрудничества между ведомствами. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста ДНР.

— Меморандум позволяет ведомствам обмениваться опытом, информацией и документами относительно законодательства и правоприменительной практики. В перспективе — организация совместных тренингов, семинаров, конференций и повышение квалификации сотрудников, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что это не первое соглашение о сотрудничестве, подписанное ведомствами России и Республики. Ранее Народный Совет ДНР и комитет Госдумы по промышленности и торговле подписали соглашение, необходимое для развития совместного промышленного потенциала государств.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве Министерств юстиции ДНР и России позволяет обмениваться опытом разработки законов, проводить семинары и сотрудничать в юридических вопросах.

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