В Волновахе наладили работу очистных сооружений

Специалисты предприятия «Вода Донбасса» сделали первый шаг к возобновлению водоснабжения всего района. Фото: пресс-служба Минстроя ДНР

Специалисты предприятия «Вода Донбасса» возобновили работу комплекса очистных сооружений в Волновахе. Это первый шаг к восстановлению централизованного водоснабжения и водоотведения всего Волновахского района. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

— На сегодняшний день все ремонтно-восстановительные работы завершены, электроснабжение подано, поэтому станция возвращается к своей полноценной работе. Сейчас она работает в пуско-наладочном режиме, а уже через несколько дней войдет в штатный режим, — отметил исполняющий обязанности главного инженера филиала «Волновахское ПУВКХ» предприятия «Вода Донбасса» Вадим Кокин.

Напомним, что сейчас в Волновахе завершают восстановление первого корпуса железнодорожной больницы. Сдать объект, уже подготовленный к отопительному сезону, планирую к октябрю. В корпусе будет новая мебель и медицинское оборудование.

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