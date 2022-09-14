Число жертв в результате обстрела ВФУ Докучаевска возросло до четырех

Украинские боевики продолжают обстреливать образовательные учреждения Республики (архивное фото). Фото: Кулемзин/ТГ
Украинские боевики открыли огонь по детскому саду в Докучаевске. В результате обстрела ранения получили, в том числе, двое детей. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
— В результате обстрела ВФУ в Докучаевске число раненых возросло до четырех человек, из них двое детей 2018 и 2020 годов рождения, — отметили в Штабе.
Напомним, что вооруженные формирования Украины обстреляли детский сад №11 в Докучаевске в 8:40 утра. В результате украинской агрессии ранение получила мирная жительница 1962 года рождения. Повреждено здание детского сада по улице Ватутина, 2 «а», а также многоквартирные жилые дома по улицам Центральная, 88, Ленина, 84, 88, 92. Всего по городу было выпущено три снаряда калибром 155 мм с позиций украинских боевиков, расположенных в Новомихайловке.
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