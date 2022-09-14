В Харцызске и Иловайске эвакуируют детей из школ из-за сообщений о минировании

Анонимные сообщения о минировании поступило в школы Иловайска, Харцызска и ряда других городов Республики. Детей эвакуировали из образовательных учреждений. Об этом сообщила глава администрации Харцызска Виктория Жукова.

— Во все школы Харцызска поступило анонимное сообщение о минировании. Прошу не паниковать и сохранять спокойствие. Все спецслужбы выехали на места, ведется необходимая работа, — отметила глава города.

Ранее появились сообщения о минировании школ в Иловайске. Глава города Руслан Дудников также призвал жителей сохранять спокойствие. Кроме того, анонимные сообщения поступили и в школы Макеевки. Администрация города сообщила, что на время проверки прекращена работа пунктов выдачи бутилированной воды в образовательных учреждениях.

Напомним, что часть школ в Донецкой Народной Республике переведена в дистанционный формат обучения из соображении безопасности. Образовательные учреждения в тыловых районах Республики продолжают очное обучение.

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