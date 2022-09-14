Глава ДНР увеличил компенсацию за приобретение угля

Выплачивать компенсации будут с сентября по декабрь. Фото: ДАН

Глава Донецкой Народной Республики вновь увеличил компенсационные выплаты за покупку бытового угля для льготных категорий граждан Республики. Соответствующий Указ №549 опубликован на официальном сайте Денис Пушилина.

— Для жильцов домов с печным отоплением сумма увеличена с 9 до 25 тыс. руб., а для жителей домов с кухонным очагом на твердом топливе — с 4,5 до 12,5 тыс. руб, — сказано в документе.

Напомним, что предыдущее повышение выплат было в июле текущего года. К льготным категориям граждан Республики относятся Ветераны Великой Отечественной Войны и члены семей погибших ветеранов, члены семей погибших защитников Республики, многодетные семьи и другие. Для оформления компенсаций нужно обратиться в управление труда и соцзащиты населения по месту регистрации в срок по 10 декабря 2022 года включительно.

Ранее Глава ДНР заявил, что в Республике сохранят угольную отрасль, несмотря на тяжелую военную и экономическую ситуацию, а также накопившиеся еще с украинских времен проблемы.

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