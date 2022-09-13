Аграрии ДНР собрали с полей свыше 800 тонн овощей

Уборочная кампания не сбавляет высоких темпов. Фото: Минагропром ДНР

В ДНР аграрии уже вплотную приблизились к «экватору» по сбору овощей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.

- Всего убрано 180 гектаров площадей, что составляет почти 47% от общего плана, - проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что с полей уже собраны 829 тонн овощей. Большая часть из них помидоры - 273 тонны, далее огурцы - 169 тонн, сладкий перец - 159 тонн, кабачки - 92 тонны, лук - 86 тонн, баклажаны - 18 тонн, капуста - 9,4 тонны и чеснок - половина тонны.

По данным Минагропрома, лидерами в уборке стали сельхозпроизводители Амвросиевского района, Енакиево, Снежного и Шахтерска.

Также аграрии приступили к уборке картофеля. Уже обработаны 5 гектаров засеянной им территории, или 8 процентов от общей площади. Собраны более 80 тонн культуры. Помимо этого, на 42 процентах полей завершилась уборка бахчевых - их урожайность составила 328 тонн со 136 гектаров земли.

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