В Кировском районе Донецка подорвался еще один мирный житель

Жителей города призывают внимательно смотреть под ноги. Фото: ТГ/Кулемзин

В Кировском районе Донецка на противопехотной мине «Лепесток» подорвался мирный житель. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что инцидент был зафиксирован на улице Коллонтай.

- По улице Коллонтай в Кировском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина 1986 года рождения, - написал мэр.

Градоначальник призвал дончан внимательно смотреть под ноги.

- При обнаружении взрывоопасных предметов не трогайте их руками и немедленно звоните в МЧС по номеру 101, - напомнил он.

Отметим, ранее в Штабе территориальной обороны ДНР заявили, что за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике 2 человека получили ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1 «Лепесток». Такими минами сейчас усеян весь Донецк и многие города Республики.

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