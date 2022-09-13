Власти Якутии намерены отремонтировать все детские сады в городе Кировское в ДНР

В этом году в рамках соглашения о сотрудничестве проводятся работы на 31 объекте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Республики Саха (Якутия) в рамках шефской помощи планируют отремонтировать все детские сады в населенном пункте Кировское, расположенном на востоке ДНР. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Там пояснили, что в этом году, согласно достигнутому соглашению о сотрудничестве, проводятся ремонтные работы на 31 объекте.

- В будущем планируется уделить больше внимания капитальному ремонту жилого фонда, а также отремонтировать все семь дошкольных учреждений, - рассказали в мэрии.

В администрации добавили, что власти Якутии также планируют реконструировать местный парк и стадион.

Ранее благодаря специалистам из Сахи по улицам Кировского провели наружное освещение, где его не было за всю историю города. Также была проведена модернизация оборудования на котельных города и начат ремонт дорог.

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