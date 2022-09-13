ВСУ нанесли ракетный удар по городу Лисичанск в ЛНР, погибли два мирных жителя

Населенный пункт был обстрелян из ракетной системы залпового огня HIMARS, которые украинской стороне поставляют США. Фото: УНМ ЛНР

Под массированный удар ВСУ попал сегодня город Лисичанск в ЛНР. Населенный пункт был обстрелян из ракетной системы залпового огня HIMARS, которые украинской стороне поставляют США. Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что обстрел города был зафиксирован в 12.02.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел Лисичанска с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты). По предварительной информации, жертвами обстрела стали три мирных жителя (два человека погибло и один человек получил ранения), - проинформировали наблюдатели.

Данную информацию подтвердили и в мэрии.

- Был прилет в мирный квартал, есть жертвы среди мирных жителей. Это жилой район, люди, естественно, находились на улице. Есть погибшие и раненые, - рассказал журналистам ЛИЦ исполняющий обязанности главы администрации города Андрей Скорый.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера вечером подобный удар ВСУ нанесли по городу Брянка. В его направлении также были выпущены четыре ракеты.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР на семь лет лишения свободы осудили диверсанта, готовившего подрыв моста в Беловодском районе

Правоохранители ЛНР обнаружили 500 килограммов тротила, предназначенного для совершения диверсии (подробнее)