Украинские войска обстреляли Брянку в ЛНР из американской установки HIMARS

Остекление домов и кровля школы получили повреждения при обстреле Стаханова со стороны ВСУ. Фото: Администрация города Стаханова

Вчера вечером украинские силовики обстреляли город Брянка в ЛНР из американской ракетной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23:10 по населенному пункту Брянка с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты), - проинформировали наблюдатели.

Там отметили, что уточняют информацию о последствиях обстрела.

Тем временем в городе Стаханов в ночь на 13 сентября также произошел обстрел, в результате которого были повреждены дома и местная школа.

- В результате артобстрела частично повреждено остекление и кровля в школе и в трех жилых многоквартирных домах. На данный момент на месте работают сотрудники жилсервиса и отдела мониторинга восстановления - закрывают оконные проемы пленкой, - уведомил глава городской администрации Сергей Жевлаков.

Сообщается, что жертв и пострадавших среди населения нет.

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