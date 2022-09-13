Союзные войска уничтожили 8 БМП, одну артиллерийскую установку и более 80 силовиков ВСУ

В Донбассе продолжаются бои Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Бойцы ДНР при поддержке российской армии уничтожили за сутки свыше четырех десятков украинских боевиков. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил РФ уничтожено три бронетранспортера и более 40 человек личного состава, - проинформировал он.

Тем временем о результатах продвижения луганских войск сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Уничтожено до 40 человек личного состава, 5 бронетранспортеров, 1 артиллерийская установка, 6 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики атаковали Пески, а потом, понеся крупные потери, спасались бегством. Решительный отпор им дали бойцы «Сомали» и 11-го полка Народной милиции ДНР. Позже стало известно, что ВСУ предприняли попытку штурма Донецкого аэропорта. Бойцы «Спарты» обили атаку противника.

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