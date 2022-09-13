В Горловке в результате утреннего обстрела была повреждена школа и ранен мирный житель

На место происшествия выехала скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате утреннего обстрела в западной части Горловки пострадал мирный житель. Он получил ранения, находясь возле котельной местной школы. Здание учебного заведения также повреждено. Об этом сообщил руководитель городской администрации Иван Приходько.

- В результате обстрела жилого массива «Комсомолец» (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов ранение получил мирный горловчанин возле котельной около школы № 12. Скорая помощь выехала на место происшествия, - проинформировал градоначальник.

По словам мэра, обстрелом было повреждено здание учебного заведения и котельной, а в жилом доме по улице Болотникова возник пожар. Вследствие произведенной украинскими боевиками артатаки оказался обесточенным частный сектор жилого массива, без света остались 363 жителя Горловки.

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