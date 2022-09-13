В ЛНР опровергли слухи о массовой эвакуации органов власти

Леонид Пасечник выступил с заявлением. Фото: пресс-служба Главы ЛНР

Все распространяемые украинской стороной заявления и комментарии о том, что в ЛНР якобы проводится массовая эвакуация органов власти, являются ложными и преследуют единственную цель - посеять панику среди мирных жителей. Об этом заявил ЛИЦ Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

Он отметил, что все министерства и ведомства Республики находятся на своих местах и продолжают работать в штатном режиме.

- Все министерства, ведомства, районные и городские государственные администрации Луганской Народной Республики продолжают работу в штатном режиме. В Республике производятся все текущие выплаты зарплат, пособий, пенсий без задержек, - подчеркнул Глава ЛНР.

Руководитель Республики обратился к гражданам с просьбой проверять информацию и доверять только официальным источникам, а также сохранять выдержку и спокойствие.

Напомним, ранее с призывом не верить украинским фейкам к жителям Донбасса обратился Глава ДНР Денис Пушилин, который записал видео в центре Донецка. Он прокомментировал ситуацию на фронте и слухи о своей «отставке».

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