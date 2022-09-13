Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика13 сентября 2022 7:21

За сутки от украинских обстрелов в ДНР погиб один человек, еще 5 были ранены

Два мирных жителя пострадали, наступив на противопехотные мины «Лепесток»
Ирина ДМИТРИЕВА
Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики. Фото: t.me/dnronline

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам 40 раз. За это время в ее направлении были выпущены 195 боеприпасов из танкового вооружения, а также арторудий калибром 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

- Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясное, Докучаевск, - проинформировали наблюдатели.

Уточняется, что под обстрелами погиб один человек, еще 5 были ранены.

Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР отметили, что два мирных жителя пострадали вследствие подрыва на украинских минах «Лепесток».

- За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике 2 человека получили ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1, - проинформировали там.

Жителям напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо позвонить в службу МЧС по номеру «101».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Макеевке жертвой агрессии ВСУ стала супружеская пара

ЧП произошло в Червоногвардейском районе (подробнее)