За сутки от украинских обстрелов в ДНР погиб один человек, еще 5 были ранены

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики. Фото: t.me/dnronline
За прошедшие сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам 40 раз. За это время в ее направлении были выпущены 195 боеприпасов из танкового вооружения, а также арторудий калибром 155, 152 и 122 мм. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.
- Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Кировский, Куйбышевский, Киевский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский район), Пантелеймоновка, Новобахмутовка, Ясиноватая, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский район), Ясное, Докучаевск, - проинформировали наблюдатели.
Уточняется, что под обстрелами погиб один человек, еще 5 были ранены.
Тем временем в Штабе территориальной обороны ДНР отметили, что два мирных жителя пострадали вследствие подрыва на украинских минах «Лепесток».
- За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике 2 человека получили ранение, наступив на сброшенную украинскими боевиками запрещенную мину ПФМ-1, - проинформировали там.
Жителям напомнили, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо позвонить в службу МЧС по номеру «101».
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