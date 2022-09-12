В Донецке за неделю родились три двойни, в Луганске – одна

В Донецке за неделю на 52 жителей стало больше Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Двойня родилась в столице Луганской Народной Республики на минувшей неделе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.

- В период с 5 по 11 сентября в Луганске родилось 50 детей – 28 мальчиков и 22 девочки. Минимальный вес 1,9 кг, максимальный – 4,4 кг, – говорится в сообщении. – В столице ЛНР родилась двойня – мальчики весом в 3 и 3,5 кг.

А в Донецке на прошлой неделе родились 52 малыша: 29 мальчиков и 23 девочки. Об этом сегодня сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- У нас родились три двойни! У семьи из Ворошиловского района – мальчишки. В Калининском районе в одной из семей родились мальчик и девочка, а в другой — две девчонки. Поздравляю все семьи Донецка с пополнением. Пусть детки растут здоровыми, крепкими и радуют своих мам и пап! – пожелал Алексей Кулемзин.

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