В ДНР родители 70 процентов школьников подали заявления на получение единовременных выплат

На каждого школьника в ДНР положена единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей. Фото: ТГ/Хоценко

Родители более 16 тысяч школьников получили в ДНР единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщил Глава Республики Денис Пушилин после совещания с членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, муниципальными властями.

- Глава Минобрнауки Ольга Колударова сообщила, что заявки поданы на 70% учеников. По данным Минсоцтруда, на вчерашний день родители получили выплаты на 16 230 учащихся, — сказал глава государства.

Он отметил, что совсем недавно поступали жалобы людей на сложности с оформлением документов и получением выплат. Ситуацию оперативно исправили.

Ранее Денис Пушилин утвердил порядок назначения и осуществления единовременной выплаты на детей возрастом от 6 до 18 лет, обучающихся в общеобразовательных организациях. Выплату должны получить порядка 164 тысяч школьников.

- Еще важный вопрос – безопасности наших детей. Во всех школах и садиках устанавливаются тревожные кнопки. Главам городов и районов необходимо уделить пристальное внимание заключению договоров на эту услугу, - подчеркнул Денис Пушилин.

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