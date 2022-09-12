Святогорск и Красный Лиман остаются под контролем союзных сил

Владимир Бандура, управлявший Святогорском с 2020 года, был назначен Денисом Пушилиным главой администрации после освобождения города от ВСУ. Фото: АГ ДНР

Святогорск на севере ДНР остается под контролем союзных войск. Об этом сегодня ДАН заявил глава администрации города Владимир Бандура.

Ранее в соцсетях появились слухи о предполагаемом захвате Святогорска украинскими боевиками. В качестве доказательства приводится фотография с украинским флагом на здании мэрии.

- Святогорск под нашим контролем, его обороняют. Насколько мне известно, силы ДНР и РФ ведут бои с украинской армией в районе села Богородичное, — отметил Бандура.

Богородичное — пригород Святогорска. Расположен на правом берегу реки Северский Донец к юго-западу от города. Через село проходит ключевая трасса, связывающая Святогорск и Славянск.

Также союзные силы продолжают удерживать Красный Лиман.

- Город находится под полным контролем подразделений Народных милиций ДНР и ЛНР, а также ВС РФ. Наши бойцы находятся на своих боевых постах, успешно отражая все атаки противника. Жители благодарят своих защитников за то, что они отстояли город, - сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

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