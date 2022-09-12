В Киевском районе Донецка украинские боевики убили мирного жителя

Последствия обстрела украинскими боевиками улиц Буслаева и Федорова в Киевском районе, в результате которого погиб мужчина. Фото: ДНР онлайн

Сегодня, 12 сентября, в результате обстрелов украинских боевиков из артиллерии в ДНР погиб один мирный житель, двое людей получили ранения, один подорвался на мине. Об этом сообщили глава администрации Донецка Алексей Кулемзин и Штаб территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела Киевского района загорелся жилой дом около Путиловского ставка. Во время обстрела по улице Федорова погиб мужчина 1962 года рождения, - говорится в сообщении мэра столицы.

С начала дня ВФУ выпустили по этому району около 20 снарядов калибром 155 мм.

Также во время дневного обстрела Петровского района Донецка по улице Сафонова ранение получила женщина 1961 г.р. Пострадавшая ехала в автомобиле, когда начались прилеты. А в Докучаевске по улице Пушкина был ранен мужчина.

Утром в Кировском районе Донецка по улице Кирова мужчина 1953 г.р. наступил на сброшенную украинскими боевиками противопехотную мину ПФМ-1. С ранением доставлен в горбольницу №24

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