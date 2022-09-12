В Правительстве ДНР сообщили, когда на заправках появится бензин

Виталий Хоценко подробно рассказал о сложившейся ситуации с топливом. Фото: ТГ/Хоценко

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко разъяснил причины возникновения дефицита бензина на заправках и сообщил, когда появится топливо. Об этом премьер-министр написал в своем телеграм-канале.

- Получаем много обращений, в которых жители рассказывают об отсутствии топлива на некоторых АЗС и очередях там, где имеется возможность заправиться, - сообщил Хоценко.

Он назвал одной из основных причин происходящего недавние обстрелы, в результате которых были существенно повреждены 4 основных нефтехранилища. До тех пор, пока на них не будут завершены восстановительные работы, операторам топливного рынка придется продолжать работать в оперативном режиме.

Сейчас бензин и дизельное топливо поставляется железнодорожным транспортом, сразу же перегружается в бензовозы, которые доставляют его на АЗС.

Также в недавно освобожденные населенные пункты требуются существенные поставки ГСМ, что заставляет компании пересматривать объемы закупок и разрабатывать новые логистические схемы.

- Операторы топливного рынка уже работают по пополнению запасов своих АЗС. За минувшие выходные было поставлено порядка 840 тонн топлива. В ближайшие дни ожидается поставка еще порядка 6 тысяч тонн ГСМ, - проинформировал председатель Правительства.

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