Глава Правительства ДНР обсудил в Москве возможность геологической разведки в Республике подземных ресурсов воды

В Москве Виталий Хоценко (справа) провел встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Фото: ТГ/Хоценко

Председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко провел встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале премьера.

- Обсудили, в том числе, проведение геологических изысканий по вопросам водоснабжения и бетонных песков. Имеющаяся у нас частичная информация о водоносных горизонтах не всегда является достоверной. Это связано с тем, что последние геолого-разведочные работы проводились в 70-е годы прошлого века, а новые данные помогут нам составить полную современную картину, - отметил Хоценко.

Он поблагодарил министра Козлова за оказываемую помощь, очередная партия которой будет во вторник доставлена в Мариуполь. Это специализированная техника для жилищно-коммунального хозяйства. Также ожидается поставка 6 тысяч контейнеров для твердых бытовых и коммунальных отходов.

Напомним, что в ДНР с февраля из-за боевых действий возникли серьезные перебои с питьевой водой. Для решения проблемы идут поиски альтернативных источников водозабора.

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