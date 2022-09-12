Правительство ЛНР наградило детский ансамбль скрипачей за победу в фестивале «Спасская башня» в Москве

Юные скрипачи с интересом рассматривали «Книгу о России». Фото: ЛИЦ

Правительство и Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР наградили детский ансамбль скрипачей «Веселые нотки» Луганской музыкальной школы № 1 за победу в международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня», который прошел в Москве.

Ансамбль был создан в 2010 году на базе старейшей музыкальной школы Луганска, которая в 2020 году отметила столетний юбилей. «Веселые нотки» побеждали в различных республиканских и международных конкурсах.

- Очень рада, что ваши традиции продолжаются, я уверена, что это только начало вашего творческого пути, который невозможен без нескольких составляющих. И первая – это, конечно же, талант. Но никакой талант не раскроется без участия хороших педагогов, наставников, трудолюбия, упорства, настойчивости. Я уверена, что у вас это все есть. Обязательно кто-то из вас станет великим музыкантом и прославит наше отечество, – отметила зампредседателя Правительства ЛНР Анна Тодорова.

Она вручила коллективу благодарность председателя Правительства, а каждому артисту – экземпляр «Книги о России». От Минкульта ЛНР была вручена благодарность коллективу школы № 1, а скрипачам – билеты в цирк на шоу фонтанов «Принц цирка».

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