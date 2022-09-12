В ДНР создана комиссия по реабилитации жертв, которых Киев подверг репрессиям

В состав комиссии войдут в том числе и представители Генеральной прокуратуры ДНР. Фото: ГП ДНР

Комиссия по реабилитации жертв украинской националистической идеологии, подвергнутых репрессиям на освобожденных территориях, создана в Донецкой Народной Республике. Соответствующее распоряжение № 430 подписал председатель Государственного комитета обороны, Глава ДНР Денис Пушилин. Распоряжение вступило в силу сегодняшнего дня.

В состав комиссии войдут представители Администрации Главы Республики, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Министерства государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства юстиции. Руководители данных органов власти должны в течение пяти дней делегировать своих сотрудников для участия в работе комиссии.

Цели комиссии: восстановление нарушенных прав и свобод граждан, изучение и оценка украинских репрессий, координация работы госорганов и муниципалитетов в реабилитации граждан, а также информирование общественности о масштабе репрессий со стороны Киева.

В конце августа ГКО постановил начать реабилитацию жертв украинского режима. Тогда сообщалось, что комиссия будет принимать ходатайства о реабилитации граждан, в отношении которых в период оккупации были возбуждены уголовные дела.

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