В Донецке пожилой житель подорвался на украинской мине «Лепесток»

Украинские боевики «засеяли» Донецк минами «Лепесток». Фото НС ДНР

Сегодня, 12 сентября, в Кировском районе Донецка пожилой мужчина получил ранение от подрыва на украинской мине «Лепесток». С июля в ДНР это 64-й случай. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- В Кировском районе Донецка по улице Кирова мужчина 1953 г.р. наступил на сброшенную украинскими боевиками противопехотную мину ПФМ-1. С ранением доставлен в горбольницу №24, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Республике зарегистрировано уже 64 случая подрыва гражданских лиц, в том числе двоих детей, на минах ПМФ «Лепесток». Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

«Лепесток» — противопехотная мина нажимного действия советского производства. Существует в двух вариантах: ПФМ-1 и ПФМ-1С. Последний оснащен устройством для самоликвидации по истечении 1-40 часов с момента установки — время зависит от температуры воздуха.

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