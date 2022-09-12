В ЛНР на семь лет лишения свободы осудили диверсанта, готовившего подрыв моста в Беловодском районе

Руслана Майструка взяли в плен в момент подготовки диверсии. Фото: Скриншот видео МВД ЛНР

Верховный Суд ЛНР на семь лет лишил свободы украинского диверсанта, готовившего подрыв моста через реку Деркул в Беловодском районе. Об этом сообщил центр общественных связей МВД ЛНР.

- Рассмотрено уголовное дело по обвинению военнослужащего ВСУ Майструка Руслана Андреевича в приготовлении к совершению преступления, предусмотренного статьей 342 Уголовного кодекса ЛНР (диверсия). Вынесен обвинительный приговор. Майструк признан виновным в приготовлении к совершению взрыва, направленного на разрушение объекта транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности ЛНР. Ему избрана мера наказания в виде лишения свободы сроком на семь лет, - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в конце марта 2022 года сотрудники МВД ЛНР совместно с сотрудниками МГБ ЛНР задержали военнослужащих ВСУ, которые готовили подрыв моста на автодороге Т-13-14 через реку Деркул в селе Городище Беловодского района. Правоохранители обнаружили и изъяли порядка 500 кг тротила, предназначенного для совершения диверсии. Осуществить подрыв моста украинские военные не успели, Майструк был взят в плен.

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