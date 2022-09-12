Глава ДНР записал в центре Донецка видео с призывом не верить украинским фейкам

Денис Пушилин записал в центре Донецка на площади Ленина видеообращение. Фото: ТГ/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин записал в центре Донецка на площади Ленина видеообращение, в котором призвал не доверять дезинформации, распространяемой со стороны Украины. Запись опубликована в телеграм-канале руководителя государства.

- Мы видели, что было очень много вбросов — и что уже в аэропорт зашел противник, но «Спарта» все это очень легко опровергла. И меня пытались «уволить» и в Россию «отправить» — это конечно же полная чушь. Донецк не то что выстоит, а мы победить обязаны, и мы победим, — сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что противник сейчас особенно активно распространяет лживые слухи, призванные посеять панику в Республике. В связи с этим он призвал перепроверять поступающие сообщения и ориентироваться на официальные источники информации.

Кроме того, Пушилин прокомментировал ситуацию, сложившуюся на различных участках фронта, отметив, в частности, провалившуюся попытку украинского контрнаступления в районе Песок. По словам главы государства, в районе Красного Лимана союзным силам удалось остановить противника, на угледарском направлении защитники Республики постепенно продвигаются вперед.

- В окраины Артемовска уже «вгрызлись». Я думаю, там тоже ситуация будет разворачиваться по нашему плану, — добавил Глава ДНР.

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