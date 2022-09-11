Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 11 сентября, вечером в Макеевке в результате артудара ВСУ на улице Пржевальского ранена женщина. Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР.

- Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности, - призвали жителей в штабе.

На текущий момент в ДНР от атак украинских боевиков четыре человек погибли, еще двое - ранены.

По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов украинскими боевиками городов Республики: Донецк (Петровский район): улица Рационализаторов, 39 (частный жилой дом, повреждена газовая труба).

За сегодня по состоянию на 20:30 противник выпустил 205 боеприпасов различного типа, включая артиллерию калибром 155, 152 и 122 миллиметра.

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать. ВСУ не прекращают обстрелов жилых кварталов.

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