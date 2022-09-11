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Политика11 сентября 2022 15:50

В Донецке назвали виновников сегодняшнего обстрела Ленинского района города

Они из Отдельной Механизированной Бригады ВСУ
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Последствия обстрела ВСУ

Последствия обстрела ВСУ

Сегодня, 11 сентября, украинские боевики вели огонь из орудий НАТО 155 калибра по Ленинскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Ленинского района Донецка с применением артиллерии калибром 155 миллиметров, уточнив, что ВФУ вели огонь со своих позиций в районе Камышевки.

- Зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (ОМБР), командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич. Командир БрАГ 110-й ОМБР - подполковник Циганок Дмитрий Васильевич, - говорится в сводке СЦКК.

Зафиксированы повреждения по адресам: улицп Муравьева, 8, 18 (частные жилые дома).

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 171 боеприпас. В результате 6 мирных жителей погибли (Киевский и Петровский районы Донецка), еще 11 (Киевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки и ранее освобожденное Новотроицкое) – ранены. Повреждено 25 домостроений, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

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