В Донецке назвали виновников сегодняшнего обстрела Ленинского района города

Последствия обстрела ВСУ

Сегодня, 11 сентября, украинские боевики вели огонь из орудий НАТО 155 калибра по Ленинскому району Донецка. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Военные эксперты СЦКК ДНР подтвердили факт обстрела Ленинского района Донецка с применением артиллерии калибром 155 миллиметров, уточнив, что ВФУ вели огонь со своих позиций в районе Камышевки.

- Зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (ОМБР), командир - полковник Кураш Евгений Юрьевич. Командир БрАГ 110-й ОМБР - подполковник Циганок Дмитрий Васильевич, - говорится в сводке СЦКК.

Зафиксированы повреждения по адресам: улицп Муравьева, 8, 18 (частные жилые дома).

Напомним, что украинские боевики за прошедшие сутки 35 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 171 боеприпас. В результате 6 мирных жителей погибли (Киевский и Петровский районы Донецка), еще 11 (Киевский и Петровский районы Донецка, Червоногвардейский район Макеевки и ранее освобожденное Новотроицкое) – ранены. Повреждено 25 домостроений, а также 7 объектов гражданской инфраструктуры.

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