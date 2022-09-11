В Мариуполе прошел парад для одного ветерана

В Мариуполе на площади Ленского комсомола прошел военный парад для одного ветерана. Об этом сегодня сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Акцию «Эхо времен» в Мариуполе уже в четвертый раз провели представители общественного движения «Донецкая Республика» (ОД «ДР»).

- Сегодня чествовали Ткаченко Алексея Моисеевича. Вручили ветерану Великой Отечественной Войны папку с поздравительным адресом, букет цветов, а также подарки от центрального исполкома ОД «ДР».

По проспекту Нахимова восемьдесят курсантов Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ) прошли торжественным маршем.

- Примечательно, что во время акции в ознаменование столетия создания СССР юбилейными медалями от Коммунистической партии Российской Федерации были награждены три курсанта 5 курса ДонВОКУ, - рассказал мэр Мариуполя.

Медали лично вручал Алексей Ткаченко. Эта почечная миссия стала символом единения поколений защитников Родины.

В эти дни Мариуполь отмечает символичные даты. 8 сентября – День освобождения Донбасса, 10 – города Мариуполя.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Внучка ветерана Великой Отечественной войны Анастасия Литвинова: Восстановленная «Саур-Могила» тронула до слез

Больше тысячи жителей побывали на открытии мемориального комплекса в ДНР 8 сентября (подробнее)