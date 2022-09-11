В Донецке из-за обстрела ВСУ сгорел хозяйственный рынок на ж-д вокзале

В Донецке обстрелом ВСУ практически полностью уничтожен еще один рынок. Фото: ФАН

10 сентября под обстрел украинских боевиков попал хозяйственный рынок в Киевском районе Донецка. Попадание снаряда спровоцировало возгорание контейнеров. Они воспламенились в считанные минуты.

- В 10.53 на линию «101» поступило сообщение о горении торговых контейнеров на хозяйственном рынке возле железнодорожного вокзала в Киевском районе Донецка. К месту вызова было направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение торговых павильонов общей площадью 200 м². В 11.13 пожару был объявлен повышенный ранг - №2. В 12:06 пожар локализован, а в 13:03 – ликвидирован, - говорится в сегодняшней сводке МЧС ДНР.

Старший помощник начальника смены отдела пожаротушения МЧС ДНР Андрей Петров на месте ЧП сообщил журналистам, что 21 контейнер выгорел, еще четыре - повреждены. Отметим, что ВСУ целенаправленно продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру городов Республики.

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