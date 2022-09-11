Как в Макеевке отмечают День города

Активисты раздали больше 750 пачек мороженого и около тысячи шаров

Сегодня, 11 сентября, в Центрально-Городском районе Макеевки прошли праздничные мероприятия, посвященные 332-й годовщине основания города. Активисты радовали детишек небольшими, но милыми подарками.

- Маленькие жители имели возможность получить брелоки с изображениями памятных мест Макеевки и ее знаменитого жителя - кинематографиста Александра Ханжонкова, а также яркие гелиевые шары, - сообщили в администрации Макеевки.

Кроме того, дети полакомились вкусным мороженным, которое бесплатно раздавали на территории района.

История Макеевки ведется от первого упоминания в 1690 году поселения Ясиновка - одного из поселков, включенных в состав города. Сейчас Макеевка - крупный центр угледобывающей, металлургической и химической промышленности. Там проживают порядка 380 тысяч человек. В 2020 году Макеевка стала первым в ДНР Городом трудовой доблести.

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