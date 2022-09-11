В ДНР подорожал бензин: сколько топливо теперь стоит на заправках

В ДНР на АЗС подорожал бензин. Фото: Архив «КП»

С 11 сентября цены на бензин на заправках в Донецкой Народной Республике подорожал. Об этом сегодня сообщила «Республиканская топливная компания».

- Бензин марки А-95 подорожал на два рубля и теперь стоит 46 рублей за литр, цена бензина А-92 выросла на рубль - до 42 рублей за литр. Цены дизельного топлива и газа прежние - 58 и 26 рублей соответственно, также неизменной остается цена бензина марки А-100 - 63 рубля за литр, - говорится в сообщении.

Повышение цен на бензин в компании объяснили повышением закупочной цены топлива у поставщика, добавив, что «в ближайшее время стоимость будет на этом уровне».

ГП «Республиканская топливная компания» реализует газ, дизельное топливо и бензин различных марок. На сегодня в Республике функционирует розничная сеть заправок, в которую входит 51 АЗС РТК.

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